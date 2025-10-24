TSE pide explicaciones a Pueblo Soberano por “casa de campaña” en Rohrmoser

La candidata Laura Fernández convocó a la prensa a esa vivienda para denunciar que habían instalado un micrófono en su oficina, pero esta no había sido oportunamente reportada.



http://https://www.teletica.com/politica/tse-pide-explicaciones-a-pueblo-soberano-por-casa-de-campana-en-rohrmoser_395791

​“No crazy war, please”, pide Maduro frente a despliegue militar de EE. UU.

Frente al despliegue estadounidense en el Caribe, Maduro ha ordenado una serie de ejercicios militares.



﻿http://https://www.teletica.com/internacional/no-crazy-war-please-pide-maduro-frente-a-despliegue-militar-de-ee-uu_395796



Alajuelense empata con Olimpia y buscará su boleto a la final en Honduras

Anthony Hernández salvó la ilusión manuda con un verdadero golazo tras jugada individual.





http://https://www.teletica.com/liga-deportiva-alajuelense/alajuelense-empata-con-olimpia-y-buscara-su-boleto-a-la-final-en-honduras_395806

​Jugador de la Liga tuvo que ser traslado al hospital

Alajuelense enfrenta al Olimpia por las semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

http://https://www.teletica.com/liga-deportiva-alajuelense/jugador-de-la-liga-tuvo-que-ser-traslado-al-hospital_395805