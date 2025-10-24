EN VIVO
Por Teletica.com Redacción 24 de octubre de 2025, 7:00 AM

TSE pide explicaciones a Pueblo Soberano por “casa de campaña” en Rohrmoser

La candidata Laura Fernández convocó a la prensa a esa vivienda para denunciar que habían instalado un micrófono en su oficina, pero esta no había sido oportunamente reportada.

​“No crazy war, please”, pide Maduro frente a despliegue militar de EE. UU.

Frente al despliegue estadounidense en el Caribe, Maduro ha ordenado una serie de ejercicios militares.

Alajuelense empata con Olimpia y buscará su boleto a la final en Honduras

Anthony Hernández salvó la ilusión manuda con un verdadero golazo tras jugada individual.


​Jugador de la Liga tuvo que ser traslado al hospital

Alajuelense enfrenta al Olimpia por las semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

