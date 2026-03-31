Indisciplina en busetas estudiantiles puede tener consecuencias en nota de conducta

El Ministerio de Educación Pública (MEP) puso en marcha un nuevo reglamento que endurece las normas de conducta dentro del transporte estudiantil.

Entre las disposiciones se establece que los alumnos deberán permanecer sentados durante todo el recorrido. Además, se prohíbe brincar dentro del vehículo, sacar las manos por las ventanas y utilizar lenguaje ofensivo o incurrir en conductas de bullying.

La normativa también impide el consumo de bebidas alcohólicas, vapeadores y cualquier tipo de sustancia psicoactiva durante el traslado; no obstante, el énfasis de la guía está en las consecuencias (ver video adjunto).

El incumplimiento de estas reglas puede derivar en sanciones administrativas, como la suspensión del servicio de transporte estudiantil.

En casos de mayor gravedad, estas faltas podrían incidir directamente en el expediente disciplinario del estudiante, lo que eventualmente afectaría la aprobación del curso lectivo en el rubro de conducta. Para estudiantes entre los 12 y 18 años, también pueden aplicarse sanciones bajo la Ley Penal Juvenil.

La guía establece que cualquier manifestación de violencia debe ser atendida de inmediato. En situaciones graves, como riñas o posibles delitos, se deberá alertar al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Además, cada incidente será documentado mediante una boleta y remitido de forma confidencial a la Dirección del centro educativo.



El reglamento establece responsabilidades para conductores y acompañantes, quienes deberán velar por el cumplimiento de las normas dentro de las unidades.

