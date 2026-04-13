Hasta ₡500 millones al día: el costo oculto de los cierres en Ruta 32

Los cierres en la Ruta 32 no solo generan complicaciones en el tránsito, sino que también provocan pérdidas millonarias y creciente malestar en la provincia de Limón.

Las labores de demarcación en esta carretera, que conecta San José con el Caribe, obligan al cierre total del paso vehicular entre el túnel Zurquí y el puente sobre el río Sucio. Estos trabajos se realizan diariamente, entre las 8:30 a. m. y la 1:30 p. m., y se extenderán por un periodo estimado de 30 días.



El impacto ya se refleja en el sector productivo. Desde la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) se advierte que las pérdidas podrían superar los ₡500 millones diarios debido a las afectaciones en el transporte de mercancías (ver video adjunto).



En la provincia de Limón, vecinos y comerciantes también han manifestado su inconformidad. Señalan que los cierres constantes dificultan la movilidad, elevan los costos y complican el acceso a servicios y actividades cotidianas.



Las obras contemplan la demarcación horizontal de la vía, así como la colocación de captaluces (conocidos popularmente como ojos de gato) y postes abatibles, con el objetivo de mejorar la seguridad vial. Una vez finalizado este primer tramo, el tránsito pasará a ser regulado, y posteriormente los trabajos continuarán entre el peaje y el túnel.



El proyecto cuenta con una inversión de ₡395 millones y busca fortalecer la señalización en una de las rutas más importantes, pero también más complejas del país.

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