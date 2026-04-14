Grietas, acero expuesto y fallas: las advertencias de Lanamme sobre obra Taras-La Lima

El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme-UCR) identificó una serie de hallazgos en el proyecto vial Taras–La Lima que podrían afectar su durabilidad, funcionalidad y desempeño a lo largo del tiempo.

La auditoría se realizó entre setiembre de 2024 y diciembre de 2025, como parte del seguimiento que esta entidad mantiene desde el 2021.

Durante ese periodo se efectuaron 49 visitas técnicas, 35 muestreos de materiales y se emitieron 19 informes previos al documento final (ver video adjunto de Telenoticias).



Entre los principales hallazgos destacan problemas en la calidad de los materiales. El informe señala incumplimientos en la mezcla asfáltica y en la base estabilizada con cemento, así como debilidades en los registros y controles de calidad, lo que limita la verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos.



También se detectaron fallas en la ejecución de la obra, especialmente en los pasos a desnivel de Taras y La Lima. Entre ellas figuran exposición de acero en estructuras, grietas en losas de concreto, deterioro prematuro del asfalto y deficiencias en acabados. A esto se suman problemas en los sistemas de drenaje, que podrían afectar el funcionamiento de la carretera durante lluvias intensas.



En cuanto a la gestión del proyecto, se evidenciaron debilidades en la planificación, el control y el uso de recursos. Incluso, parte del presupuesto se utilizó en actividades no contempladas inicialmente, lo que refleja la necesidad de mayor organización y supervisión.



El viceministro del MOPT, Pablo Camacho, indicó que el informe será analizado a profundidad y que, una vez concluida la revisión, se brindarán declaraciones.



Durante la construcción también se identificaron problemas en seguridad vial. El informe señala deficiencias en la señalización, baja visibilidad en la demarcación y configuraciones de tránsito confusas, lo que representa riesgos para conductores y trabajadores.



Los expertos insisten en la necesidad de establecer mecanismos claros para el mantenimiento posterior, con el fin de garantizar la vida útil de la obra. El llamado es dar seguimiento y aplicar correcciones oportunas. De lo contrario, las fallas detectadas podrían impactar no solo la calidad de la infraestructura, sino también la seguridad de los usuarios.





