Furgón arrincona vehículo en Circunvalación y todo quedó captado en video

Una maniobra que parecía “astuta” para avanzar en medio del tráfico terminó convirtiéndose en un momento de alto riesgo en la carretera de circunvalación. Un video muestra cómo un conductor intenta adelantar por el espaldón derecho, utilizando este espacio para sobrepasar a otros vehículos.

En las imágenes se observa cómo el automóvil avanza por el costado de la vía; sin embargo, el conductor de un tráiler se percata de la situación y se le acerca, prácticamente cerrándole el paso e impidiéndole continuar sin correr el riesgo de golpear el vehículo articulado.

La escena ocurre en cuestión de segundos, pero evidencia una situación peligrosa que pudo terminar en un accidente. Desde el consejo de seguridad vial (Cosevi) advierten que este tipo de comportamientos son reiterativos en distintas rutas del país y representan un riesgo para todos los usuarios de la vía.

“El conductor sabe muy bien lo que está haciendo. Sabe que el camión no lo está viendo, que va por donde no es y finalmente, si el caso llega a la parte judicial, lleva las de perder porque está circulando en un lugar que no debe”, explicó Jeffrey Cervantes, director ejecutivo del Cosevi.

Especialistas también señalan que el estrés con el que muchas personas conducen actualmente puede influir en este tipo de comportamientos. Desde la psicología advierten que la tensión al volante puede provocar reacciones impulsivas o confrontaciones entre conductores.

“Tenemos mala gestión emocional, luchas de ego y una mala construcción de la masculinidad que lamentablemente estamos viendo hoy en carretera”, señaló el psicólogo Walter Salazar.

Aunque los espaldones de la ruta de circunvalación son amplios, su función no es permitir la circulación de vehículos, sino servir como espacio de seguridad ante emergencias o averías.

“El espaldón está diseñado como un ámbito de seguridad, eventualmente para un desperfecto mecánico o si hay que detenerse, pero nunca va a ser un tercer o cuarto carril. Lamentablemente al costarricense se le hace un espaldón y tiende a verlo como una oportunidad para adelantar”, añadió Cervantes.

La legislación también es clara: adelantar por el espaldón en costa rica es ilegal. Esta acción constituye una infracción de categoría a, sancionada con una multa superior a los ₡364.000 y la acumulación de seis puntos en la licencia de conducir. Una práctica peligrosa que, como muestra el video, puede terminar en un incidente mayor en carretera.