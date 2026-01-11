“Es vara vivir así”: productor de café muestra en video cómo le robaron su carro en 15 minutos

Diego Berrocal, productor de café, compartió en redes sociales un video denunciando el robo de su vehículo de trabajo frente a su casa.

“Anoche, en 15 minutos, me robaron mi carro frente a mi casa. Mi herramienta de trabajo de los últimos 10 años”, relató Berrocal.

El productor explicó que su carro transporta quintales de café, pedidos y esfuerzo diario, y que su robo representa un golpe económico y laboral en plena etapa de cosecha, afectando a su familia y a las cafeterías que dependen de su trabajo.

Berrocal criticó la inseguridad que vive Costa Rica: “Nos roban lo que compramos con trabajo. Nos asaltan con pistolas. Les abren casas, carros, puertas en semáforos… y vivimos con miedo todo el tiempo”.





Con su video, Berrocal asegura que busca desahogarse por la impotencia que siente tras el robo de su carro, pero sobre todo enfatiza que es una denuncia.

“¿Hasta cuándo? ¿Cómo vivimos en casas que parecen cárceles mientras los criminales andan libres robándonos la paz y nuestros bienes? Alcemos la voz, es vara vivir así”, recalcó.