Defensa del presidente apela ante la Sala III método para extraer datos de celulares por caso UPAD

La defensa del presidente Carlos Alvarado presentó un recurso de apelación ante la Sala III en contra del proceso que usaría la Fiscalía General para extraer la información de los dispositivos electrónicos decomisado al mandatario por el caso UPAD.

Según explicó Rodolfo Brenes, uno de los abogados del jerarca, la Fiscalía aplicaría un procedimiento ad hoc, novedoso, que nunca se ha usado en la historia judicial del país; y con el cuál se expondría información sensible del presidente que no se relaciona con este caso investigado.

“Ese procedimiento le permitiría al Ministerio tener un acceso irrestricto a toda la información que contienen los dispositivos del señor presidente de la República y se pretende que la defensa de una colaboración activa al Ministerio Público indicándoles cuáles elementos de prueba deben agregarse al expediente y cuáles no”, dijo Brenes.

​“Se violentan los derechos de todas las personas investigadas y en el caso del presidente, se pone en riesgo información sensible que no está relacionada con los hechos que se investigan, y que no tiene que estar en poder de la Fiscalía, ni de la Policía, ni de un tercero”, agregó