Crisis de choferes lleva a Costa Rica a buscar conductores en El Salvador

La escasez de choferes de autobús en Costa Rica ha alcanzado un nivel tal que ya traspasa fronteras.

En El Salvador, incluso, se promocionan vacantes disponibles en el país como una oportunidad laboral para atraer conductores hacia el sistema de transporte público costarricense.

El déficit supera los 1.500 choferes y se trata de un problema que se arrastra desde hace más de 15 años, según datos de la Cámara Nacional de Transportes. A pesar de la realización de ferias de empleo, publicaciones y procesos de reclutamiento, las plazas no han logrado llenarse.

“Hay una urgencia de la aprobación del proyecto que busca facilitar la empleabilidad de conductores en el país, sobre todo conductores costarricenses”, afirmó Silvia Bolaños.

Ante este panorama, se optó por recurrir a mano de obra extranjera mediante un proceso formal.



La iniciativa se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Trabajo y la Organización Internacional para las Migraciones.



Desde hace seis meses, un grupo de conductores salvadoreños ya se encuentra laborando en el país, incorporado a empresas como Transportes La Tapachula.



“Es un perfil de trabajadores muy interesante, gente muy trabajadora, colaboradora pero con gran arraigo familiar y eso ha sido un tema que ha costado manejar”, señaló Rodrigo Castro, gerente de Tapachula.



En total, 15 choferes lograron completar el proceso de selección. De las 40 personas que aplicaron en El Salvador, solo ese grupo superó los filtros de licencia y antecedentes.



Los trabajadores cuentan con contratos formales, condiciones laborales definidas y estabilidad. Incluso, algunos contemplan la posibilidad de permanecer en Costa Rica.

La iniciativa busca garantizar la continuidad del servicio de transporte público, ante una necesidad que persiste en el país desde hace más de una década.