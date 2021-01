Clases presenciales: ¿Enviar a sus hijos o no?

El regreso presencial a las aulas, previsto para el próximo 8 de febrero, implicará una combinación entre protocolos sanitarios y manejo de emociones. Así lo explicó Lizzy Alpízar, experta del Colegio de Profesionales en Orientación, durante una entrevista con Telenoticias este viernes 22 de enero.

La experta aseguró que antes de que los padres decidan si envían a sus hijos a las aulas o no, deberían tomar en cuenta el adecuado equilibrio entre dos derechos fundamentales que tienen los niños: el derecho a la salud y el derecho a la educación.

Para aquellos que decidan enviar a sus hijos a los centros educativos, la experta repasó una serie de recomendaciones.

“A pesar de que hemos cambiado de año, eso no significa que no haya virus, y que no hay una pandemia, y eso nos ha llevado a cambiar la socialización, y es importante que le enseñemos eso a nuestros hijos e hijas”, señaló la experta.