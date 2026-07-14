A partir de este lunes, miles de funcionarios públicos recibirán aumento salarial

Miles de funcionarios públicos comenzarán a recibir, a partir de este lunes, el aumento salarial aprobado por el Gobierno, según informó el Ministerio de Hacienda.

El depósito se realizará a los trabajadores incluidos en el sistema Integra I. No obstante, Hacienda advirtió que los funcionarios que registraron ascensos, descensos o recalificaciones de puesto entre diciembre de 2018 y marzo de 2023 no recibirán el incremento completo en esta etapa debido a una falla identificada en el sistema informático.

De acuerdo con las autoridades, el incremento será de ₡10.000 mensuales para los funcionarios que se encuentran bajo el esquema de salario compuesto. Asimismo, quienes perciban salarios entre ₡287.000 y ₡514.600 recibirán un ajuste adicional de ₡10.000.

En el caso de los servidores públicos con ingresos entre ₡514.601 y ₡534.050, el aumento será gradual, conforme a lo establecido en el decreto ejecutivo N.° 45515-H-PLAN.

Por su parte, los trabajadores del Ministerio de Educación Pública (MEP) deberán esperar un poco más, ya que el aumento salarial les será depositado durante el cuarto trimestre de este año.

Además, Hacienda confirmó que el pago correspondiente a las anualidades se realizará el próximo 28 de julio.