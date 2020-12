NFL: Ravens vencen a Cowboys con aporte del mariscal Lamar Jackson

El mariscal de campo Lamar Jackson, de Baltimore, lanzó para dos touchdowns y corrió para otro este martes cuando los Ravens vencieron a los Dallas Cowboys con marcador de 34-17, en un juego de la NFL reprogramado desde el jueves pasado debido a problemas de covid-19.

Jackson, que regresaba de un descanso por coronavirus, completó 12 de 17 pases para 107 yardas y corrió 13 veces para 94 yardas mientras los Ravens mejoraron ahora con balance de 7-5, a un juego del último puesto de playoffs en la Conferencia Americana.

Por su parte, los Cowboys cayeron con registro de 3-9, dos juegos detrás de los colíderes de la División Este de la Conferencia Nacional, Washington y los New York Giants.

Después de lanzar una intercepción que preparó un gol de campo de Greg Zuerlein de 31 yardas para Dallas, Jackson empujó a los Ravens campo abajo y anotó en una carrera de 37 yardas en cuarta oportunidad.

Jackson hizo la carrera de touchdown más larga jamás entregada por los Cowboys a un mariscal de campo, para poner a Baltimore al frente 7-3 al final del primer cuarto.

El pateador Tony Pollard respondió con una patada de regreso de 66 yardas para Dallas, preparando un pase de touchdown de 13 yardas de Andy Dalton a Michael Gallup a solo 41 segundos del segundo cuarto para una ventaja de 10-7 de los Cowboys.

Empero, Patrick Queen, de Baltimore, interceptó un pase de Dalton y en la siguiente jugada Jackson se conectó con Miles Boykin en un pase de touchdown de 38 yardas para poner a los Ravens de nuevo al frente 14-10.

Poco después, Justin Tucker agregó un gol de campo de 50 yardas con 50 segundos restantes en el segundo cuarto para aumentar la cuenta de los Ravens a 17-10 en el medio tiempo.

En el tercers cuarto, Jackson se conectó con Marquise Brown en un pase de touchdown de 20 yardas para aumentar la ventaja de Baltimore a 24-10.

En el último cuarto, luego de que los Cowboys fallaran un gol de campo del pateador Zuerlein, los Ravens lograron uno de su pateador Tucker de 22 yardas para aumentar la ventaja.

El mariscal Delton lanzó un pase de touchdown de dos yardas a Amari Cooper con cuatro minutos para finalizar el partido, pero Baltimore respondió con una carrera de touchdown de cinco yardas de J.K. Dobbins con dos minutos por jugar y los Ravens sellaron así la victoria.

El ex receptor de los Cowboys, Dez Bryant, no jugó para Baltimore contra sus ex compañeros de equipo después de dar positivo por covid-19 justo antes del saque inicial.

"Voy a seguir adelante y dejarlo por el resto de la temporada", tuiteó Bryant después de ser enviado a la banca. "No puedo lidiar con esto".