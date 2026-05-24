Los Knicks acarician sus primeras Finales del siglo en la NBA

Con Taylor Swift como espectadora de excepción, los New York Knicks vencieron este sábado 121-108 de visita a los Cleveland Cavaliers y se colocaron a sólo un triunfo de avanzar a sus primeras Finales de la NBA desde 1999.

El equipo que comanda Jalen Brunson, máximo anotador del juego con 30 puntos, lidera la final de la Conferencia Este por 3-0, una ventaja que nunca se ha remontado en la historia de la NBA.

Para lograr el milagro, los Cavaliers de Donovan Mitchell (23 puntos) y James Harden (19) tendrán que ganar cuatro partidos consecutivos, comenzando por el próximo asalto, el lunes, de nuevo en su cancha.

De cumplirse los pronósticos, los Knicks pugnarán por su primer anillo de campeón desde 1973 frente a los San Antonio Spurs o el Oklahoma City Thunder, que lidera la final del Oeste por 2-1.

Los Knicks avanzan imparables hacia las Finales con una racha de 10 victorias consecutivas, con una asombrosa media de 22,5 puntos de ventaja.

Aún así, el alero OG Anunoby recalcó que "la serie no ha terminado"

"Sólo tenemos que seguir presionándolos y tratar de ganar el partido", dijo Anunoby, autor de 21 puntos.

"Hay que concentrarse en una posesión a la vez. Es la mentalidad que hemos tenido estas últimas semanas, tenemos que mantenerla", demandó el capitán Brunson.

El mes imbatido del conjunto neoyorquino avala la labor de Mike Brown, el discreto entrenador que en su primera campaña ha sabido acoplar las piezas de un plantel lujoso pero que solía librar las batallas por separado.

El pívot dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns es el mayor ejemplo al brillar ahora en la dirección de juego, como muestra el registro de este sábado de 13 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias.



