"Yo pensé que me iban a matar", chofer de Uber logra escapar tras 24 horas retenido

Armando Quesada Godínez vivió una traumatizante experiencia la madrugada de este lunes: estuvo retenido por extraños, durante 24 horas, temiendo por su vida.

Teletica.com conversó con el afectado, quien brindó algunos detalles sobre el acontecimiento.

Él es chofer de la plataforma digital de transporte privado Uber, y a eso de la 1 a. m. de ayer recogió a un usuario en San Rafael Abajo de Desamparados.

"Él me dijo que había que recoger a un amigo que estaba en la esquina, como a 100 metros, lo recogimos y luego me dijo que había que recoger a la novia. La muchacha se montó al carro y venía en un estado de ebriedad bastante grave y de hecho empezaron a discutir", contó.

Minutos después, cuenta, las personas lo empezaron a amenazar. Incluso, utilizaron su celular para enviarle un video a su mamá, Flory, donde se aprecia al cliente y a Quesada en el carro.

—"Hola, yo soy el cliente, es que él va manejando como puede ver. Salude a su mamá", le dice.

—"Hola ma, tranquila, ahorita llego", contesta el conductor.

Esa fue la última comunicación que el hombre de 35 años tuvo con su familia.





"En un momento me encañonan y me pasan para el asiento de atrás. Me taparon la cara con un pasamontañas, me dijeron que no me lo quitara y pasaron a comprar crack. Yo llevaba 40 mil colones y se gastaron toda esa plata en eso. Él manipuló mi celular y desactivó el viaje".

De acuerdo con su versión, hora y media después de iniciado el viaje, llegaron a Tarbaca.

"Me encerraron en una casa, en un cuarto, me amenazaron que si salía me iban a matar y pasaron ahí todo el día enfiestados, tomando y con música. Me decían que no dijera nada, que no hiciera ninguna tontera, que si no me iban a matar y me iban a ir dejar tirado por ahí".

"Uno siente un frío y uno piensa que lo van a asesinar, más cuando uno va dirigido hacia esos lados de Tarbaca, que suele ser tan solo. Yo pensé que me iban a matar y que me iban a dejar por ahí. Cuando me encerraron en la casa, estuve ahí todo el día sin tomar ni comer nada", añadió.



El hombre aprovechó un momento en la madrugada para escapar.

"Como a las 3 de la mañana de hoy escuché un silencio, entonces lo que hice fue abrir la puerta de una patada y la llave del carro estaba sobre la mesa, entonces inmediatamente la agarré y me vine para la casa", contó.



Al momento de su escape, su mamá ya había interpuesto una denuncia ante las autoridades para reportar su desaparición. Sin embargo, cuando Quesada consiguió escaparse, se fue hasta las oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a interponer otra denuncia por lo sufrido.

"Lo que podemos indicar que la persona apareció y que el caso continúa en investigación para esclarecer lo sucedido. Debido a lo estipulado en el artículo 95 del Código Procesal Penal sobre la privación de las actuaciones, no se puede dar mayor información", confirmaron las autoridades judiciales.

Armando Quesada tiene más de dos años de trabajar como chofer en esta plataforma digital, y asegura que nunca le había pasado algo similar.

Sin embargo, dice que continuará trabajando en la plataforma mientras tanto, ya que es su única fuente de ingreso.

