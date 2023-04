Yader Balladares, técnico involucrado en pleito: "Se ve muy mal, pero me insultaron"

"Yo no me quito que se ve muy mal, yo a la vez soy un formador de chicos y no tienen que ver ese ejemplo, pero un papá agredió a una mamá y ahí es donde se viene el acto. Los papás de ellos llegaron a decirle a nuestros jugadores: 'perras, están bailados, cochinos, vulgares'. Eso no tiene nada que ver, van ganando 5-0, para qué ellos vienen e incitan a los chicos", agregó.

"Ya estoy cansado de que adonde yo voy me traten como una basura, yo soy un ser humano, soy una figura pública y soy formador, pero me cansé de las ofensas tan cochinas que se escuchan de los papás, yo sé que es parte dé..., pero que vengan y me digan nica muerto de hambre, nica fracasado y en mi cara, no es posible. No me quiero excusar de los actos, pero no da para tanto", comentó Balladares.