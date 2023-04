Testigo de partido infantil que terminó en balacera se escondió con su familia en una soda

“Es lamentable que ocurra esto, no quiero volver a una cancha. Yo jugué futbol en Segunda División y Alto Rendimiento, pero nunca había vivido algo así, mucho menos en un partido de niños donde van familias, no me gustaría que mis hijos volvieran a pasar por algo así.

“Una persona que saca un arma así y dispara cuando hay niños y adultos mayores cerca, uno puede esperar cualquier cosa”, concluyó.