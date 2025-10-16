“Vivimos con temor”: Tico tras redadas antimigración en Chicago

Por Elías Alvarado | [email protected]

El temor se ha apoderado de la comunidad latina en Chicago ante el aumento de redadas antimigración por parte de agentes federales. En las últimas semanas, el gobierno de Estados Unidos ha detenido a más de 550 personas solo en esta ciudad, en el marco de operativos que han generado fuertes críticas por su intensidad y presuntas irregularidades.

Imágenes difundidas por medios locales muestran enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales, en medio de protestas contra las detenciones. Organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de los migrantes denuncian que muchos de los arrestos se han realizado sin órdenes judiciales ni el debido proceso, afectando incluso a personas con documentación en regla o sin antecedentes penales.

Un costarricense residente en Chicago conversó con Telenoticias y compartió su preocupación:

“Es un poco engorroso todo lo que está pasando. Antes de salir de la casa uno tiene que fijarse en Internet y revisar dónde hay presencia de agentes de ICE. Y no es que uno sea un criminal ni nada por el estilo, es que se está deteniendo a todos, incluso residentes norteamericanos, solo por el hecho de manifestarse. Uno no sabe a dónde va a llegar todo esto”.

Ante esta situación, abogados voluntarios e iglesias han comenzado a ofrecer refugio y asesoría legal gratuita a las personas afectadas, en lo que consideran una grave violación de derechos fundamentales.

La intervención policial ha sido cuestionada por su nivel de violencia y por la forma en que se están ejecutando los arrestos, lo que ha encendido las alarmas entre comunidades migrantes y organizaciones de derechos humanos.