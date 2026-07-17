Visitas de estudiantes a cárceles ya tienen plazo: MEP prevé concluir propuesta este año

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó a Telenoticias que espera tener lista, antes de que finalice este año, la propuesta para que estudiantes de secundaria realicen visitas a centros penitenciarios.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, explicó que la iniciativa aún se encuentra en desarrollo y que, una vez concluida, será sometida al análisis técnico correspondiente antes de definir si se implementará.

Según el jerarca, el proyecto pretende incorporar un componente pedagógico que permita a los estudiantes conocer el funcionamiento del sistema de justicia y comprender las consecuencias del incumplimiento de la ley.

No obstante, aclaró que el Ministerio todavía debe revisar la evidencia científica disponible y analizar las experiencias de otros países que han desarrollado programas similares, con el fin de valorar sus resultados e impacto en la población estudiantil.

El MEP indicó que la propuesta será evaluada por especialistas antes de adoptar una decisión definitiva, con el propósito de determinar su viabilidad y los posibles efectos que tendría su aplicación en el sistema educativo.