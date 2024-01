Visitantes del Parque de La Paz temen por atropellos con retiro de puente peatonal

"Es una preocupación, pues hay mucha gente que pasa acá al otro lado (sic.). Y con la cantidad de tránsito que pasa por acá no hay ni el más mínimo chance de que pare alguno para pasar. Es muy preocupante, muy peligroso para todas las familias. Claro que sí. Debe resolverse esto lo antes posibles, aunque sea con algo provisional, como un puentecito de hamaca, para evitar este problema para las personas que usamos el parque", afirmó Marilú Espinoza una deportista que frecuenta este espacio. Por su parte, Víctor Benavides, un vecino de la zona, aseguró: "Me preocupan los peatones que usualmente, y son varios, pero sobre todo los adultos mayores, que usan este puente. Mi inquietud es si van a poner un semáforo o algo, porque yo no quiero predecir nada malo, pero me parece que la gente va a necesitar cruzar a fuerza de un lado a otro.