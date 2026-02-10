Vientos siguen dominando el país mientras que el frío se mantendrá en madrugadas

El frío continuará durante las madrugadas mientras los vientos siguen dominando gran parte del territorio nacional.

Tras el paso del empuje frío número 14, las condiciones atmosféricas comienzan a estabilizarse en el país; sin embargo, los efectos del patrón ventoso aún persisten.

Esta semana, los vientos alisios retoman el dominio en el Caribe, favoreciendo el arrastre de humedad hacia Costa Rica. Esto provocará cielos mayormente nublados en la Zona Norte y el Caribe, con posibilidad de lluvias durante la noche.

El inicio de la semana dejó registros muy bajos: 3,4 grados Celsius en el volcán Turrialba, 5,2 en el volcán Irazú y 8,2 grados en La Unión de Cartago.

Especialistas explican que la intensidad del frío reciente está relacionada con la influencia acumulada de los empujes fríos 13 y 14, que reforzaron los vientos y facilitaron el ingreso de aire más frío al país.

Aunque ya se vigila la llegada del empuje frío número 15, las proyecciones indican que no tendría una afectación significativa para Costa Rica, por lo que no se esperan impactos relevantes más allá de variaciones normales en el patrón de viento.