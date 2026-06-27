Vientos de hasta 100 km/h y altas temperaturas marcarán el país este fin de semana

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé condiciones de vientos fuertes, escasas lluvias y altas temperaturas en gran parte del país, asociadas al fortalecimiento de los vientos alisios y a la presencia de polvo del Sahara, lo que genera un ambiente más seco.

Las ráfagas más intensas podrían alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora en el norte del territorio nacional, el Valle Central y zonas montañosas. Además, se anticipan temperaturas elevadas, especialmente en el Pacífico, con valores que podrían superar los 36 grados Celsius en regiones como Guanacaste y Puntarenas.

El IMN recomendó mantener precaución ante posibles daños en techos, tendido eléctrico, rótulos y árboles, especialmente en el Pacífico Norte, el Valle Central y zonas montañosas, incluidos parques nacionales y volcanes.

También advirtió sobre el aumento de la turbulencia aérea y el oleaje, con mar picado en el Pacífico Norte, el Golfo de Nicoya y el norte del Pacífico Central. Asimismo, pidió evitar quemas debido al riesgo de propagación por los fuertes vientos.