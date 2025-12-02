Vientos alisios se mantendrán durante la semana

Durante los próximos días, Costa Rica continuará bajo la influencia del empuje frío número 4, que permanecerá ubicado en el norte de la región centroamericana.

Este fenómeno combina altos niveles de presión atmosférica con abundante humedad proveniente del Caribe, lo que genera cambios importantes en las condiciones del tiempo.

El Caribe y la Zona Norte serán las regiones más afectadas, donde se esperan lluvias constantes de intensidad variable.