Video: Seis detenidos tras irrupción de grupo antivacunas en Hospital de Heredia

La Fuerza Pública sacó a un grupo antivacunas que entró al Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, la tarde de este miércoles, y detuvo a seis de sus integrantes por el presunto delito de resistencia a la autoridad.

Varios videos muestran a los oficiales en el vestíbulo del hospital, tratando de contener a los manifestantes (ver video adjunto).

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que los aprehendidos son cuatro mujeres, de apellidos Ramírez, Corella, Reyes y Brenes, y dos hombres, identificados con los apellidos Villalobos y Ramírez.



"La mujer de apellido Ramírez tiene antecedentes por obstrucción de la vía pública y el hombre de apellido Ramírez tiene antecedentes por conducción temeraria", informó el departamento de prensa de la institución.



Los cuatro detenidos fueron remitidos a la Fiscalía de Flagrancia de Heredia para el debido proceso.





Declaraciones de Katia Chavarría, directora regional de la Fuerza Pública en Heredia.​

Origen del conflicto

Aparentemente, los manifestantes ingresaron a las instalaciones del hospital para denunciar que los médicos iban a vacunar a un niño "a la fuerza".

La diputada Shirley Díaz estaba presente en esta protesta. En declaraciones a la página Televisión y Radio RN, ella manifestó que el paciente recibió el alta ayer; pero, según Arcelio Hernández, otro de los asistentes, la razón por la que no lo habían dejado salir era porque "el niño no estaba vacunado y los padres no querían vacunarlo".



En las imágenes publicadas en redes sociales se observa la irrupción de las personas que protestaban y el enfrentamiento que tuvieron estas con la seguridad privada del centro hospitalario, así como la posterior llegada de las autoridades policiales.

"Cuando ingresamos, se mantenían (los manifestantes) en el punto de ingreso a Internamiento y no querían moverse, ellos también tenían algunas solicitudes, las cuales no son un tema específicamente nuestro. En vista de la necesidad de que continúen los servicios médicos, se les invitó de manera respetuosa a salir. Se rehusaron, incluso se tiraron al suelo para evitar ser movidos de ese punto", señaló Katia Chavarría, directora regional de la Fuerza Pública en Heredia.

Teletica.com solicitó una explicación sobre lo ocurrido a la oficina de prensa del San Vicente de Paúl; pero, hasta el momento (4:19 p. m.), la Caja Costarricense de Seguro Social solo emitió un comunicado general: "CCSS rechaza categóricamente situación presentada en Hospital de Heredia con grupo que ingresó violentamente al centro y se denunciará ante las instancias respectivas".