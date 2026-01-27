Video: ¿Qué pasó con el puma atrapado dentro de gallinero en Pérez Zeledón?

Un puma quedó atrapado, la mañana de este martes, dentro de un gallinero en la comunidad de Alto San Juan, en Pérez Zeledón.



El hecho generó la movilización del Cuerpo de Bomberos, que atendió el caso en coordinación con funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), específicamente del Área de Conservación La Amistad Pacífico.



Tras varias horas de permanecer encerrado, personal de ambas instituciones abrió la puerta del recinto para permitir que el animal saliera por sus propios medios y regresara a su hábitat natural en la zona.

Puma atrapado dentro de gallinero.

Luego de varios minutos, el felino salió corriendo y fue observado en buen estado de salud, según informaron las autoridades presentes en el lugar.

“En la mayoría de los casos, estos animales no representan una amenaza directa para las personas y suelen evitar el contacto humano. Sin embargo, las interacciones inadecuadas pueden generar situaciones de riesgo tanto para la población como para la fauna”, indicó Gravin Villegas, del SINAC.

El puma habita bosques secos y húmedos desde el nivel del mar hasta los 3.300 metros. Son animales solitarios y, por lo general, caza de noche. Pueden trasladarse por largas distancias en busca de alimento y se alimentan principalmente de mamíferos.

