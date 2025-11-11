Video: Policía detiene a agricultor en protesta contra Gobierno

La Fuerza Pública detuvo, este martes, a un agricultor que se manifestaba contra el Gobierno de la República cerca de la Casa Presidencial, en Zapote de San José.

Se trata del presidente del Comité Regional Central de las Ferias del Agricultor, Roy Fallas, según detalló el diputado del Partido Frente Amplio (PFA), Antonio Ortega.

El propio legislador solicitó a los antimotines situados en las afueras de la sede del Poder Ejecutivo que liberen al sujeto.

"Ustedes actualmente están bajo el mando del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) porque estamos en un proceso electoral. No ataquen al pueblo. Actualmente, el Tribunal Supremo de Elecciones es el encargado de ustedes por orden constitucional. No ataquen al pueblo en nombre de un gobierno autoritario. El pueblo no tiene que atacar al pueblo. Señores policías, ustedes están bajo el mando del Tribunal. Se lo recordamos. Exigimos que se regrese al señor don Roy y que se baje cualquier hostilidad contra el pueblo que hoy se manifiesta. Don Rodrigo Chaves, salga a dar la cara", señaló el congresista con un megáfono en mano.



Su compañero de fracción, Jonathan Acuña, detalló a Telenoticias que la detención se dio en el marco de un encontronazo entre policías y manifestantes en la entrada a la calle que pasa frente a la Casa Presidencial.

El parlamentario aseguró que el sujeto fue apresado únicamente por caminar por la vía en la protesta contra el Gobierno, sin que estuviera implicado en hecho alguno de violencia, de acuerdo con el diputado que atestiguó lo sucedido.

De momento, se desconocen las razones del arresto.

Dado que en la marcha también participaban la esposa y la madre del manifestante capturado, fue posible obtener su información personal para presentar un hábeas corpus —figura que protege a las personas de detenciones e incomunicaciones ilegítimas por parte de una autoridad— en su favor.

El recurso, aseguró Acuña, será presentado ante la Sala Constitucional por Ortega. Este último se trasladó junto a familiares de Fallas hasta los tribunales del I Circuito Judicial de San José para darle acompañamiento.

Teletica.com tiene en trámite una consulta al respecto ante la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

La detención se da en el marco de una protesta en la que universidades, federaciones estudiantiles, sindicatos y agricultores demandan una serie de acciones de la administración Chaves en materia de educación, seguridad, salud y agro, entre otros.