Video: Costa Rica y México unen esfuerzos para rescatar a Hernán en Venezuela

La operación para rescatar a Hernán, el hombre de 47 años atrapado bajo los escombros de un edificio en La Guaira, Venezuela, sumó este lunes el apoyo de nuevos equipos internacionales.

Rescatistas de Costa Rica, México, Portugal, Chile, El Salvador, Estados Unidos y Venezuela trabajan de forma coordinada en un operativo liderado por la Cruz Roja Costarricense.



La Cruz Roja Mexicana confirmó que mantiene contacto con el sobreviviente mientras sus rescatistas participan en las labores (vea el video a continuación).

Continuamos en contacto con Hernán, una persona que está bajo los escombros de un estacionamiento en #Venezuela. Nuestro equipo está dando su mayor esfuerzo, un equipo de nivel pesado.#USAR #CruzRojaMexicana #Sismo #Binomios pic.twitter.com/bjmQ8DfAo4 — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) June 29, 2026



El director de Respuesta a Emergencias de la Cruz Roja Costarricense, Wagner Leiva, explicó que el nuevo periodo operacional incluye tecnología especializada para localizar con mayor precisión al sobreviviente.

​"Estamos restableciendo operaciones. Hemos puesto sensores de ultrasonido que pueden detectar los latidos del corazón y la posible profundidad a la que se encuentra la persona. También instalamos sensores para detectar cualquier movimiento y, con apoyo de Portugal, colocaremos sensores externos para valorar la estabilidad del edificio", indicó.

Leiva recordó que Hernán permanece atrapado a tres niveles bajo tierra. La complejidad de la estructura mantiene el riesgo para los rescatistas.

El operativo reúne equipos conjuntos de varios países. Cada grupo ejecuta labores técnicas para avanzar sin provocar un colapso adicional.

​"Se nos ha sumado Portugal, Chile, México nuevamente, El Salvador y otros equipos internacionales. Vamos a seguir adelante", afirmó el rescatista.

La Cruz Roja Costarricense localizó con vida al hombre el domingo a la 1:30 p. m., hora local. Desde ese momento, las labores no se han detenido.



Leiva calificó la misión como una operación sin precedentes para la institución costarricense.

​"Va a ser una operación importantísima y sin precedentes para la Cruz Roja Costarricense. Hemos tenido apoyo internacional y personas que vienen a ayudar. El ambiente sigue siendo peligroso, pero no nos rendimos", manifestó.

El rescatista también destacó el respaldo del Gobierno de Costa Rica y de la Federación Internacional de la Cruz Roja para mantener el despliegue en la zona de emergencia.



Los equipos mantienen la esperanza de rescatar con vida a Hernán, mientras el tiempo y la estabilidad del edificio continúan siendo los principales desafíos.

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