Video: Así perforan la enorme roca que impide abrir paso por Ruta 32

Las labores para remover la enorme roca que mantiene cerrado el paso por la Ruta Nacional 32 continuaron este sábado desde las seis de la mañana, específicamente a la altura del kilómetro 31, según confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).



La piedra, una especie de laja, se ubica a unos 30 metros de altura y mide aproximadamente siete metros de alto por seis de ancho. Su tamaño y ubicación han obligado a un trabajo especializado que incluye perforaciones directas sobre el manto rocoso, realizadas por equipos geotécnicos.

Durante la jornada se han presentado pausas obligatorias debido a las condiciones climáticas, para asegurar la seguridad del personal en el sitio (ver video adjunto en la portada).

Además, se efectuó limpieza en otros puntos de la vía donde se reportaron caídas de árboles y desprendimientos de material producto de las lluvias de los últimos días.



La Ruta 32, que conecta San José con la provincia de Limón, cumple casi 24 horas de cierre total, luego de que especialistas recomendaran interrumpir el tránsito mientras se atiende la emergencia.



El uso de dinamita para fragmentar la piedra está descartado, debido a que la zona se encuentra dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo. Sin embargo, las autoridades analizan métodos que permitan fisurar el bloque y hacerlo caer sobre la calzada de manera controlada.



De momento, no es posible proyectar una hora de reapertura de la ruta.



Las autoridades recomiendan a las personas que necesiten trasladarse hacia el Caribe utilizar rutas alternas mientras continúan los trabajos.

