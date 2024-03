Vicki Ross: "Suspender la jornada completa nos tomó por sorpresa"

En el fútbol de Costa Rica se volvió costumbre abrirle espacios a la Selección Nacional , concesiones que no están consensuadas previamente entre la Federación y los clubes a la hora de realizar el calendario.

Esta semana, nuevamente, se dio un caso de esos y no habrá jornada de Primera División para darle espacio a la Tricolor para enrrumbarse a Estados Unidos y disputar el repechaje de la Copa América ante Honduras, el sábado 23 de marzo en el Toyota Stadium de Dallas, Texas.

Es un tema complejo, aquí hay un acuerdo de mucho antes de que yo llegara, me parece que es del 2016, de mantener fechas a pesar de los compromisos de la Selección, que el campeonato no se pare y se trate de seguir jugando porque desde hace tiempo venimos a nivel de saturación de calendario, eso hace que los compromisos sean muchos y desde hace muchos años los clubes decidieron seguir jugando en la medida de lo posible, de hecho, el reglamento vigente dice que no se reprograman juegos a menos que hayan 9 o más seleccionados en un equipo, es un criterio bastante alto y, sin embargo, en estos cuatro campeonatos en prácticamente todos se hacen modificaciones,cuestiones supuestamente excepcionales para darle espacio a la Selección.