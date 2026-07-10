Veterinarios piden evitar contacto con fauna silvestre tras casos de viruela símica

El Ministerio de Salud informó el pasado jueves sobre dos casos de viruela símica en hombres con edades entre los 25 y 55 años. Ante este panorama, el Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria (Colvet) pidió a la población mantener buenas prácticas de higiene para reducir el riesgo de contagio.

La institución recordó que la enfermedad es causada por un virus. El contagio ocurre principalmente por contacto físico estrecho con una persona o un animal infectado.

También puede transmitirse por contacto con lesiones en la piel, fluidos corporales, secreciones respiratorias durante un contacto prolongado o mediante objetos personales contaminados.

La presidenta del Colvet, Silvia Coto, explicó que el riesgo aumenta cuando existe exposición directa a fluidos corporales o cuando se comparten utensilios de uso doméstico con una persona enferma. Indicó que el lavado frecuente de manos y las medidas básicas de higiene disminuyen la posibilidad de infección.

La vocera también recordó que algunos animales silvestres pueden actuar como reservorios de virus y bacterias. Por esa razón, recomendó no tocarlos, no alimentarlos y no manipularlos. Agregó que la mejor forma de observar la fauna es a distancia.

El Colegio extendió la recomendación a los casos recientes de influenza aviar detectados en el país. La entidad pidió no acercarse a aves que presenten comportamientos anormales, debilidad o dificultad para caminar.

En esas situaciones, la recomendación es no manipular los animales y reportar el caso de inmediato al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) o al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

Silvia Coto señaló que una interacción responsable con la fauna silvestre y el cumplimiento de las medidas de higiene ayudan a disminuir la exposición a enfermedades transmisibles.