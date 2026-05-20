Vecinos exigen nuevo puente peatonal en Parque de La Paz, pero Conavi descarta construirlo

Un grupo de 900 vecinos de la zona cercana al Parque de La Paz solicita la construcción de un nuevo puente peatonal sobre la Circunvalación, tras más de dos años de riesgo constante al cruzar una de las carreteras más transitadas del país.

Actualmente, peatones —incluidos niños— deben esperar el momento exacto para atravesar entre carros, motocicletas y tráileres, exponiendo su vida diariamente. El antiguo puente peatonal colapsó el 1 de enero de 2024, luego de que un camión de carga impactara la estructura, que ya presentaba daños por falta de mantenimiento.

Como medida provisional, las autoridades habilitaron un paso peatonal a nivel de calle y prometieron instalar un nuevo puente con una inversión inicial de ₡150 millones.

Sin embargo, meses después, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) descartó la obra, argumentando que rehabilitar la estructura costaría entre ₡350 y ₡400 millones.

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) aseguró a Telenoticias que el paso peatonal a nivel de calle es una solución “adecuada y segura”, por lo que no se contempla levantar un nuevo puente.

Ante esta situación, los vecinos enviaron una carta dirigida a la presidenta de la República, al Conavi y al MOPT, solicitando una solución definitiva que garantice la seguridad de quienes transitan por la zona.