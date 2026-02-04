Vecinos de zonas altas enfrentan el frío con varias capas de ropa
San José rompió el récord histórico de frío.
La estación meteorológica de San José registró una temperatura mínima de 12 grados, convirtiéndose en el registro más bajo en los últimos 30 años y en el mínimo histórico absoluto para ese punto de medición.
Cartago también se ha visto afectada por el intenso frío, con temperaturas de 10 grados y una sensación térmica de hasta 8 grados. En el volcán Irazú, los termómetros marcaron apenas 2 grados, lo que refleja la magnitud del fenómeno climático que atraviesa el país.
Vecinos de zonas altas han manifestado que han tenido que recurrir a varias capas de ropa para enfrentar las bajas temperaturas, que se han combinado con fuertes ráfagas de viento de entre 70 y 100 km/h.
Las autoridades meteorológicas atribuyen estas condiciones al empuje frío que afecta gran parte del territorio nacional, generando un ambiente inusualmente gélido y ventoso para esta época del año.