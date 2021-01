Vecina de Sarchí pide desesperadamente una cirugía para extraer quistes en el útero

Fidel Castro y Yendri Murillo son vecinos de Sarchí Sur. Ellos llevan algunos meses enfrentando una difícil situación familiar y de salud, que hace pocos días se agravó.



La mujer tiene enormes quistes en el útero: provocan una inflamación tan grande que "parece que tiene hasta siete meses de embarazo".

Yendri fue enviada del Hospital San Rafael de Alajuela al Hospital de Grecia con una referencia para que le practicaran una operación de emergencia; sin embargo, rechazaron la solicitud y le dieron una cita virtual hasta dentro de 10 meses.

Su esposo conversó con Teletica.com y relató todos detalles del proceso, el cual inició hace aproximadamente un año.

La mujer de 30 años presentó dolores y problemas en el estómago. La pareja fue al Ebais, donde les indicaron que era el colon o gastritis. Cuatro meses después, notaron que el estómago de Yendri crecía y era cada vez más grande: regresaron al Ebais y obtuvieron la misma respuesta. Por eso, ambos tomaron la decisión de pagar un médico.

“A como pudimos le pagamos a una doctora aquí en Sarchí Sur. La doctora empezó a mandarle exámenes, ella dijo que ocupaba una gastroscopia y una colonoscopia. Nosotros honestamente no teníamos plata, íbamos al hospital y nos decían que por el COVID no estaban haciendo ese tipo de exámenes, pero la doctora sí nos dejó muy claro que se tenían que hacer”, contó Castro.

Tras esta noticia, la familia Castro Murillo buscó los medios para conseguir el dinero de los exámenes.

“Nosotros empezamos a hacer rifas y a vender prestiños. Muchísima gente de buen corazón agarró y nos dio plata. Nos decían 'tome para que se ayuden con la luz, tomen para que se ayuden con el agua, tomen para la comida, para la leche de los chiquillos'”.

“Cuando recogimos el dinero sacamos la cita en una clínica, el especialista hizo los exámenes y se volvió y nos dijo '¿cómo están ustedes económicamente? Yo sé que es una pregunta un poco incómoda, pero cómo están?' Le dijimos que la plata llegó por medio de rifas, ayudas y todo, entonces el especialista nos dijo 'vean, yo les voy a dar una noticia en este momento pero tienen que correr, yo les voy a ayudar, tienen que buscar un ginecólogo para ya. En la colonoscopia vi cosas que no son normales, no le voy a decir qué porque no los puedo asustar, no es mi especialidad, pero si tiene que ver un ginecólogo'”, relata el esposo.