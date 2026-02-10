Vea el extraño fenómeno que adornó el cielo de Heredia este martes

Un extraño fenómeno adornó el cielo de la provincia de Heredia, la mañana de este martes (ver fotografías adjuntas).

Se trata de 𝐧𝐮𝐛𝐞𝐬 𝐢𝐫𝐢𝐝𝐢𝐬𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬, un fenómeno óptico poco común en el que las nubes muestran colores pastel por la difracción de la luz solar al atravesar pequeñas gotas de agua o cristales de hielo uniformes.

El Instituto Meteorológico Nacional subrayó que, aunque se parece mucho, no se trata de un arcoíris y que esto ocurre en nubes delgadas, principalmente altocúmulos como las que se presentaron esta mañana en la provincia de las flores.