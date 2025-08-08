Vea aquí la audiencia de Carlo Díaz en comisión que analiza inmunidad del Presidente

Minutos después de las 8 a. m. de este viernes, inició la comparecencia del fiscal general, Carlo Díaz, en la comisión legislativa que analiza el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

El levantamiento de la inmunidad del mandatario le fue solicitado a los diputados por la Corte Suprema de Justicia, el pasado 28 de julio, por el presunto delito de concusión.

Vea la transmisión aquí:





Según el Ministerio Público, en 2022, la actual administración promovió un contrato para una estrategia de comunicación y monitoreo en Casa Presidencial, financiado con $300 mil del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Este le fue adjudicado a la agencia RMC La Productora, del productor Christian Bulgarelli. Al parecer, el contrato firmado se hizo a dedo, pues fue el propio productor que lo ganó quien diseñó los pormenores y requisitos del cartel.

La investigación apunta a que el Presidente y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, presionaron para que parte de los recursos de ese contrato fueron a las cuentas de Federico Cruz, alias “Choreco”, un asesor de la campaña de Chaves, para la compra de una propiedad.

La sesión de este viernes puede extenderse hasta el mediodía.