Vargas Cullel: “Hice lo posible y lo imposible por reunirme con la Uccaep"

El director del Programa Estado de la Nación, Jorge Vargas Cullel, aseguró esta tarde que hizo “lo posible y lo imposible” para conseguir una reunión con la dirigencia de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), que permitiera su inclusión en la fallida mesa de diálogo multisectorial propuesta por el Gobierno.



El director y el Programa Estado de la Nación iban a fungir como facilitadores del proceso, pero la regla impuesta por Vargas de que tenían que estar presentes los 25 sectores invitados hizo imposible que este se llevara a cabo, pues solo 12 aceptaron.

“La responsabilidad de esa regla es mía y puede haber sido un racionamiento errado, pero en un ambiente tan lleno de sospechas, empezar con media mesa era crear un espacio que iba a ser blanco de ataques, espacios paralelos de diálogo que iban a crear una fractura cada vez mayor en la sociedad”, dijo el director.

Dentro de esas invitaciones recibió el rechazo rotundo de la Alianza Nacional Agropecuaria y la propia Uccaep, con esta última aseguró que “rogó” por un espacio de diálogo pero le fue imposible.

“El planteamiento fue, miren, por favor óiganme primero, tomen una decisión pero óiganme, infortunadamente no fue posible, otros sectores nos dijeron que no y les agradezco, pero eso es, no hubo más, tratamos de hacer todos los esfuerzos para vencer la resistencia de la gente que no se reúne con los demás.

“Hicimos todo lo posible y lo imposible por dialogar con la directiva de Uccaep, por todos los sitios, desde gestiones personales hasta gestiones de abundantes terceras personas que trataron de convencer a la directiva y no tuve la oportunidad, se acabó, y yo con eso cero problemas, ellos escogieron que no y punto”, dijo.

