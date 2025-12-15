Vacuna es efectiva pese a nueva variante de influenza, afirma Salud

La vacuna contra la influenza sigue siendo efectiva a pesar de los cambios introducidos por la nueva variante del virus.

Así lo recalcó el Ministerio de Salud al confirmar la circulación en Costa Rica del tipo A(H3N2), a partir de información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La inmunización reviste de especial importancia para la prevención de hospitalizaciones, de acuerdo con la autoridad sanitaria. Ante esa situación, la cartera calificó como fundamental que niños, adultos mayores y personas con factores de riesgo tengan sus dosis actualizadas.

Esta variación, también conocida como subclado K, ya fue identificada en varios países y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), empezó a circular antes de lo habitual, con un aumento sostenido desde agosto.

La determinación en Costa Rica se remonta al 14 de octubre anterior y estuvo a cargo del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), a partir del análisis de muestras tomadas entre setiembre y noviembre.

Hasta el momento se han identificado siete casos, todos con síntomas leves y sin necesidad de hospitalización.

Salud descartó que por el momento se haya observado un aumento en la gravedad de los casos, ni en hospitalizaciones o fallecimientos. Sin embargo, las temporadas donde predomina la influenza A(H3N2) suelen afectar con mayor fuerza a los adultos mayores.

Por lo anterior, el ministerio recomienda, además de mantener los esquemas de vacunación al día, seguir los siguientes parámetros: