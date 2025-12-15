Salud confirma circulación de nueva variante de influenza
Las autoridades informaron que hasta el momento se han identificado siete casos, todos con síntomas leves y sin necesidad de hospitalización.
El Ministerio de Salud informó este lunes que en Costa Rica ya circula una variante de influenza A(H3N2), conocida como subclado K, identificada en varios países del mundo.
En Costa Rica, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) confirmó que hay presencia en nuestro país desde el 14 de octubre, como resultado de análisis de muestras tomadas entre setiembre y noviembre.
Esto se debe a que este año la influenza comenzó a circular antes de lo habitual, con un aumento sostenido desde agosto, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
"Las autoridades de salud aclaran que no se ha observado un aumento en la gravedad de los casos, ni en hospitalizaciones o fallecimientos. Sin embargo, las temporadas donde predomina la influenza A(H3N2) suelen afectar con mayor fuerza a las personas adultas mayores", comunicó Salud.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacó que la vacuna contra la influenza sigue siendo efectiva.
El Ministerio de Salud brindó las siguientes recomendaciones:
- Mantener los esquemas de vacunación al día.
- Lavarse las manos con frecuencia.
Cubrirse al toser o estornudar con pañuelo o antebrazo.
Evitar aglomeraciones, sobre todo con niños pequeños y adultos mayores.
Mantener distancia de personas con síntomas respiratorios.
No automedicar a niños ni adultos mayores.
Preferir actividades al aire libre o en lugares ventilados.
No llevar a actividades masivas a personas con fiebre, tos, diarrea o vómitos.
Evitar la exposición al humo del cigarrillo o vapeadores.
Promover la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses.
Buscar atención médica cuando sea necesario, iniciando en el primer nivel de atención.