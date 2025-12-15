Salud confirma circulación de nueva variante de influenza

El Ministerio de Salud informó este lunes que en Costa Rica ya circula una variante de influenza A(H3N2), conocida como subclado K, identificada en varios países del mundo.

En Costa Rica, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) confirmó que hay presencia en nuestro país desde el 14 de octubre, como resultado de análisis de muestras tomadas entre setiembre y noviembre.

Las autoridades informaron que hasta el momento se han identificado siete casos, todos con síntomas leves y sin necesidad de hospitalización.



Esto se debe a que este año la influenza comenzó a circular antes de lo habitual, con un aumento sostenido desde agosto, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Las autoridades de salud aclaran que no se ha observado un aumento en la gravedad de los casos, ni en hospitalizaciones o fallecimientos. Sin embargo, las temporadas donde predomina la influenza A(H3N2) suelen afectar con mayor fuerza a las personas adultas mayores", comunicó Salud.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacó que la vacuna contra la influenza sigue siendo efectiva.

El Ministerio de Salud brindó las siguientes recomendaciones: