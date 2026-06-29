Vacaciones de medio año disparan alerta por abandono escolar en Costa Rica

En Costa Rica, cerca de 19.000 estudiantes no lograron concluir el curso lectivo en 2025, lo que mantiene la atención sobre el fenómeno del abandono escolar en el país.

La deserción puede presentarse en cualquier momento del año, aunque tiende a evidenciarse con mayor fuerza tras las vacaciones de medio periodo, cuando algunos menores no regresan a las aulas, especialmente en comunidades vulnerables (ver video adjunto de Telenoticias).

Entre las principales causas del abandono escolar se encuentran la desconexión emocional y académica, las dificultades económicas y familiares, así como la falta de estrategias en algunos centros educativos para motivar el regreso de los estudiantes.

Ante este panorama, se recomienda reforzar la comunicación en el hogar, estar atentos a señales de desmotivación y acompañar el proceso de retorno a clases.

También se subraya la importancia del rol docente para acoger a los estudiantes y detectar de forma temprana posibles riesgos de abandono, así como la necesidad de activar redes de apoyo cuando sea necesario.