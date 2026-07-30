¿Va a la Romería? Estos son los cambios en trenes y buses para regresar de Cartago

Miles de personas participarán este 1 y 2 de agosto en la tradicional Romería hacia la Basílica de Los Ángeles. Para facilitar el regreso de los peregrinos, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y la empresa autobusera Lumaca aplicarán medidas especiales de transporte durante la actividad.

El Incofer pondrá en marcha un operativo que contempla un servicio continuo de trenes entre San José y Cartago durante 27 horas consecutivas, con el objetivo de atender la alta demanda de usuarios que se espera durante la peregrinación.

Según informó la institución, el servicio entre Cartago y la Estación del Atlántico iniciará a las 9:00 a. m. del sábado 1 de agosto y se mantendrá hasta el mediodía del domingo 2 de agosto.

Durante el día, los trenes circularán con una frecuencia de una salida por hora. A partir de las 8:00 p. m., la frecuencia aumentará y habrá trenes cada 35 minutos.

La tarifa se mantendrá en ₡710 por viaje, y el Incofer estima movilizar alrededor de 26.000 pasajeros durante el operativo especial.

Lumaca trasladará temporalmente su parada

Para quienes prefieran viajar en autobús, la empresa Lumaca anunció cambios temporales en su operación.

La parada habitual será trasladada desde el mediodía del 1 de agosto hasta las 6:00 a. m. del domingo 2 de agosto, con el fin de facilitar el abordaje de los romeros.

Durante ese periodo, los usuarios podrán tomar las unidades a un costado de la Plaza de Deportes La Soledad, en Cartago.

La empresa indicó que las salidas dependerán de la demanda de pasajeros y que, como ha ocurrido en años anteriores, a partir de las 6:00 p. m. se habilitarán conexiones hacia distintos sectores del Gran Área Metropolitana, entre ellos Desamparados, Guadalupe, Moravia, Escazú y Heredia.

La tarifa del servicio de autobús entre Cartago y San José será de ₡700.