UTN aspira a ser bilingüe "a la vuelta de unos años", según su rector

Una casa de enseñanza pública, técnica y bilingüe. A eso es a lo que apunta la Universidad Técnica Nacional (UTN).

El objetivo de incorporar el dominio del inglés es alcanzar la internacionalización, de manera que el centro educativo logre posicionarse mejor respecto a otras instituciones de América Latina, según el rector William Rojas.﻿

"Yo miro a la UTN como una universidad bilingüe a la vuelta de unos años. Cinco o seis años es la meta para que la universidad sea bilingüe. Entonces seremos una universidad técnica pública bilingüe, que podría salir en plataformas internacionales con una condición distinta", manifestó el académico en entrevista con Teletica.com.

Rojas explicó que, cuando se propuso para el cargo, planteó llevar a la casa de enseñanza a la transformación tecnológica y académica, a la estabilidad financiera y el bilingüismo.

Desde su perspectiva, el segundo idioma debe ser visto como una necesidad del país.

"La idea nuestra es poder tomar cursos o profesores de la universidad y empezar a formar a nuestros propios profesores en inglés, de tal suerte que podamos empezar en un año, o dos, un pilotaje ya con una carrera en bilingüe. "Esto es un 'added value' que se le va a dar mucho, no solo al estudiante, sino también a los futuros profesionales de Costa Rica", indicó el rector.

Para el académico, la meta de la casa de enseñanza incluso plantea "un reto" para la educación superior pública.

La iniciativa de Rojas se concatena con otros proyectos, como por ejemplo el de ampliar la regionalización de la universidad e incluir en su oferta carreras asociadas a tecnologías médicas y atención de adultos mayores.

"Pensemos que todas estas personas, para atender a adultos mayores, se hacen bilingües. Bueno, también la sociedad norteamericana y europea está envejeciendo. Poder tener acá personas para atenderlas, personas que encuentran económico y barato el país, que también se puedan comunicar con ellos, porque no necesita la persona aprender español, porque aquí va a encontrar a alguien que le habla inglés. "Eso creo que también es una solución a futuro y de alguna manera puede convertirse en alguna movilidad económica para el país, en algún tipo de inversión para el país a futuro", explicó el rector.

Precisamente, es en ese tipo de iniciativas que la casa de enseñanza busca enfocarse, en un intento de dar soluciones a algunos de los problemas que enfrenta el país.

Aun cuando el objetivo es tan claro, el académico reconoció que, como toda meta, puede sufrir algunos contratiempos, como por ejemplo podrían serlo las limitaciones presupuestarias.