Usuarios de Marketplace de Facebook se convirtieron en un blanco fácil de estafas

Por Gloriana Casasola Calderón | 26 de julio de 2022, 21:49 PM

Los usuarios de Marketplace de Facebook se convirtieron en un blanco fácil para los estafadores.



Comprar o vender a través del Marketplace de Facebook se volvió muy sencillo. En esta plataforma se pueden comercializar una gran cantidad de artículos, desde celulares, artículos para el hogar hasta autos o viviendas.

Eso hizo que mil millones de personas en todo el mundo recurrieran a esta herramienta, por eso tampoco escapa de la vista de los delincuentes.

De acuerdo con una encuesta de la empresa ESET, uno de cada seis usuarios fue víctima de estafa por medio del Marketplace.

Existen varias modalidades de estafa en la plataforma: una de las más comunes es la venta de artículos defectuosos, en las fotos el producto se muestra en perfectas condiciones, pero una vez entregado se llevan la sorpresa de que está dañado.

Otra estrategia de los delincuentes es vender artículos falsificados o réplicas como si fueran originales.

Los estafadores también tratan de engañar a los usuarios reclamando un sobrepago, fingen ser un comprador y reclaman que hicieron el depósito dos veces por error, cuando nunca se efectuó ningún pago.

Las transacciones falsas se volvieron comunes en Marketplace. Los estafadores envían pantallazos adulterados de supuestos depósitos bancarios.

Tenga cuidado, si usted va a realizar alguna compra o venta por este medio, establezca como punto de encuentro en un lugar público y no una casa, preferiblemente de día. Revise el perfil del otro usuario, no brinde ningún dato personal o sensible y sobre todo, desconfíe.