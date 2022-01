Uniforme completo será obligatorio para curso lectivo 2022

El uso del uniforme completo sí será obligatorio para el curso lectivo 2022.

Steven González, ministro de Educación, aseguró a Teletica.com que la medida temporal no se prorrogó, por lo que este año los estudiantes no podrán utilizar prendas de ropa particular.

"Esto es ya buscando una situación de mayor normalidad en el sistema educativo", indicó.

De hecho, los uniformes están incluidos en la lista de útiles de este año, publicada días atrás. El jerarca aseguró que, como en todos los ámbitos, existen ciertas excepciones establecidas en el reglamento, pero deben ser situaciones muy específicas.

Uniforme de preescolar

Los estudiantes que cursen Educación Preescolar deberán llevar una camiseta básica celeste, de cuello en uve, cinta en cuello, mangas y ruedos con costura doble. Se podrá bordar o plasmar el escudo del centro educativo al frente o al lado izquierdo de la camiseta.

Es obligatoria una pantaloneta color azul, con pretina elástica, doble costura, con bolsillo trasero del lado derecho. En época lluviosa se permitirá un pantalón tipo “buzo deportivo”.

El uso de gorra es opcional para los espacios al aire libre.

Primaria

En este caso, se debe usar blusa o camisa blanca con el escudo correspondiente, calcetines azules, enagua o pantalón azul y zapatos negros.

Para educación física se contará con una pantaloneta azul deportiva de cintura elástica, con bolsa de parche trasera, sin bolsas laterales, trabillas, pasa fajas, paletones o cremallera al frente y una camiseta definida por el centro educativo.

Las clases arrancarán el próximo 17 de febrero.

Secundaria

Los colegiales deben utilizar la blusa o camisa del centro educativo, calcetines, enagua, pantalón del color que el colegio lo requiera, zapatos negros y escudo. El uniforme de educación física estará sujeto a la normativa de cada institución.

Repase la lista completa en este enlace.