Unafut anuncia cambio en fechas del Clausura

Luego de que los equipos nacionales quedaran fuera de Concacaf, los presidentes de los clubes de la Liga Promerica decidieron adelantar el cierre del Clausura 2022.



Además, se aprobaron los ajustes necesarios tras el paro que tendrá el torneo para darle campo a La Sele antes de los juegos eliminatorios contra Canadá, El Salvador y Estados Unidos.

De esta manera la fecha 10 se jugará este fin de semana y no regresará de forma completa hasta el 1° de abril con la jornada 11.

Se aprovechará en este intervalo para disputar los pendientes de las primeras dos jornadas del campeonato.

“El domingo 13 de marzo se disputarán los duelos entre Guanacasteca vs. Saprissa y San Carlos vs. Santos, mientras que el domingo 20 del mismo mes, lo harán Santos vs. Sporting”, indicó Unafut.

Así quedarían programadas las fechas tras la reunión de este martes:

J11: Vie 1 abril J12: Mie 6 abril J13: Dom 10 abril J14: Dom 17 abril J15: Mie 20 abril J16: Dom 24 abril J17: Mie 27 abril J18: Dom 1 mayo J19: Mie 4 mayo J20: Dom 8 mayo J21: Mie 11 mayo J22: Dom 15 mayo

SI: Mie 18 mayo SV: Dom 22 mayo

FI: Mie 25 mayo FV: Dom 29 mayo

GFI: Mie 1 junio GFV: Dom 5 junio