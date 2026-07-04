UNA planea construir laboratorios para carreras STEM en todas sus sedes al 2028

La Universidad Nacional (UNA) pretende invertir alrededor de ₡25.000 millones en sus sedes regionales, como parte del Plan de Desarrollo de Infraestructura Institucional 2025-2028.

Dicho esfuerzo comprende la habilitación de laboratorios especializados para carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) en todos los centros de la casa de enseñanza, contó en entrevista con Teletica.com su rector, Jorge Herrera.

"La Universidad Nacional está desarrollando un plan de infraestructura a cuatro años que nos va a permitir asegurar que todas las sedes regionales del país cuenten con laboratorios especializados para poder brindar carreras en el área STEM", señaló el académico.

Parte de los recursos se destinará a la creación de "núcleos de investigación" para el desarrollo de conocimiento en cada uno de los centros de la casa de enseñanza, con el objetivo de impulsar conocimiento y dar acompañamiento a los distintos actores sociales y productivos de las regiones.





Algunas de las obras a las que se les ha asignado un mayor grado de prioridad incluyen nuevos edificios para la Escuela de Arte y Comunicación Visual, así como otro para el Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE). Más abajo en esa lista de urgencia, figuran un Hospital Veterinario y una Estación de Biología Marina, entre otros.



"La inversión va a ser en todas las sedes regionales. Por ejemplo, en el campus Sarapiquí vamos a hacer un campus nuevo porque es el campus que tiene mayor oportunidad de mejora en cuanto a la infraestructura. Pero también vamos a invertir en Pérez Zeledón y en Coto. "En el caso de Coto, vamos a hacer residencias nuevas, vamos a ampliar un bloque de aulas más y vamos a hacer también laboratorios especializados en química, física, biología y tecnologías computacionales, precisamente para ampliar la oferta académica de la Universidad Nacional en las regiones", destacó Herrera.

La inversión en infraestructura viene de la mano con un refrescamiento de la oferta de carreras, el cual permitió que este año llegara a Liberia la Ingeniería en Calidad y Productividad. En 2027 se tiene proyectado abrir la Ingeniería en Bioprocesos. Por su parte, a Nicoya se llevará la Ingeniería en Calidad de Innovación Agrolimentaria y la Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos.

También se potenciarán las llamadas carreras itinerantes, como se conoce a aquellas en las que el centro de estudios superiores va directamente a colegios u otras universidades para impartir carreras. Esta modalidad se utilizará para dar Gestión de Turismo Sostenible en Upala, Administración en San Vito de Coto Brús y en Limón.

"Las personas beneficiarias de estas carreras itinerantes son personas de alta vulnerabilidad social, a las cuales, por una acción afirmativa, se les exime de hacer el examen de admisión y la Universidad Nacional les entrega beca completa para que puedan estudiar y tener las mejores condiciones para poder graduarse", señaló el rector.

De la mano con lo anterior, el académico aseguró que la casa de enseñanza lleva a cabo inversiones para nuevas líneas de investigación en procura de "soluciones efectivas" a algunos de los problemas del país.

Los esfuerzos orientados a las regiones del territorio nacional acompañan un modelo de admisión que no solo toma en cuenta las notas de colegio y del examen, sino que además hace una suerte de discriminación positiva para quienes estudiaron en colegios en zonas rurales, nocturnos o en territorios indígenas.