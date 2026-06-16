Una de cada cinco construcciones avanza sin permisos municipales en Costa Rica

Uno de cada cinco proyectos de construcción en Costa Rica se desarrolla sin contar con el permiso municipal correspondiente, según reveló una reciente evaluación del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

Durante el último año, la entidad realizó inspecciones en casi 6.000 obras distribuidas en los 84 cantones del país. En total, se revisaron más de 2,6 millones de metros cuadrados de construcción (ver video adjunto).

El principal hallazgo fue que el 20% de los proyectos inspeccionados carecía de licencia municipal. Esto equivale a 1.216 obras que avanzaban sin la autorización requerida por ley.

La mayoría de las construcciones revisadas correspondía a proyectos habitacionales, incluyendo casas, apartamentos y condominios.

Los especialistas advierten que la ausencia de permisos no representa únicamente una falta administrativa. También puede derivar en riesgos para la seguridad de quienes ocupan las edificaciones, especialmente cuando las obras ejecutadas difieren de los planos aprobados originalmente.

Además de las posibles afectaciones estructurales, esta práctica genera pérdidas económicas para los gobiernos locales, que dejan de percibir ingresos asociados a los procesos de construcción y fiscalización.

Por provincias, Heredia registró el mayor nivel de cumplimiento, con un 93% de las obras debidamente autorizadas. Cartago ocupó el segundo lugar con un 92%, seguida por San José con un 85%. En contraste, Guanacaste y Limón reportaron los porcentajes más altos de construcciones sin licencia municipal, con un 28% y un 32%, respectivamente.

A nivel cantonal, San Carlos concentró la mayor cantidad de metros cuadrados construidos sin contar con el permiso correspondiente.

Los resultados reflejan la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización para garantizar que las construcciones cumplan con los requisitos técnicos y legales establecidos.

​