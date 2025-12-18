Una de cada 10 muestras de influenza analizadas corresponden a H3N2, según Inciensa

Apenas el 8,01% de las 4.505 muestras positivas por influenza procesadas en 2025, corresponden al subtipo A(H3N2).

El Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) confirmó que, en lo que va del año, identificó 361 casos de esa clase. La información, no obstante, no precisa cuántos de ellos corresponden a la variante conocida como subclado K.



Sin embargo, el Ministerio de Salud informó el 15 de diciembre anterior que se han identificado apenas 7 casos de subclado K, del total de muestras analizadas desde en el último cuatrimestre.

Del total de casos positivos por influenza, el 74,81% corresponden al tipo A. Estos incluyen los 361 del subtipo H3N2, así como 3.018 del subtipo H1N1 pdm09.

Además, se identificaron 1.128 muestras de influenza B, lo que equivale al 25,03% del total de casos.

Para prevenir cualquiera de esas variantes, incluida la H3N2, la autoridad sanitaria recomienda:

Completar los esquemas de vacunación.

Higiene de manos frecuente, sobre todo después de tener contacto con secreciones respiratorias, objetos o materiales contaminados, luego de ir al baño y antes de ingerir alimentos.

Utilizar pañuelos desechables al toser o estornudar, así como poner en práctica el protocolo del estornudo y tos.

Evitar aglomeraciones que faciliten el contagio de la enfermedad, especial énfasis a no asistir con niños menores de cinco años o adultos mayores a actividades masivas.

Distanciar a los niños y adultos mayores de personas enfermas para evitar los contagios.

Buscar atención médica para niños o adultos mayores, en caso de que sea necesario.

Evitar medicar a los menores o a los adultos mayores sin haber realizado una consulta médica previa.

Preferir actividades al aire libre y en espacios ventilados.

Evitar que los menores con síntomas respiratorios, diarreas y vómitos asistan a actividades masivas o que tengan contacto con otros menores o adultos mayores.

Promover el uso de las medidas anteriormente expuestas como estrategia para disminuir no solo las enfermedades respiratorias, sino también otras como las enfermedades gastrointestinales.

Promover la lactancia materna exclusiva en menores de seis meses.

Evitar exposición de menores de edad al humo de tabaco o de los vapeadores.

La cartera recordó que la influenza A (H3N2) subclado K es una variación genética esperada del virus de la gripe.

En esa línea, subrayó que las mejores formas de protección son la vacunación anual y las medidas de higiene.