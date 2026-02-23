UNA advierte por apreciación acelerada del colón: dólar ha caído ₡25 en este 2026

El Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (OES-UNA) advirtió, este lunes, de una “apreciación acelerada” del colón y los efectos inmediatos que eso tendrá en la economía costarricense.

El informe, a cargo de la economista coordinadora del OES, Roxana Morales, detalla que solo en lo que va de este 2026 el precio del dólar ha caído ₡25,01, al pasar de ₡501,4 el 1.° de enero a ₡476,4 este lunes 23 de febrero, lo que equivale a una apreciación acumulada del colón cercana al 5%.

Hace un año, en el mismo periodo de 2025, el tipo de cambio bajó de ₡512,73 a ₡508,90, para una reducción de ₡3,83 (alrededor de 0,7%).

“Desde una perspectiva histórica, el nivel actual resulta particularmente relevante. La última vez que el dólar se situó en torno a ₡476 fue en junio de 2005, es decir, hace más de 20 años. Asimismo, el máximo reciente se registró el 23 de junio de 2022, cuando el tipo de cambio alcanzó ₡698,4 por dólar.

“Desde entonces y hasta el 23 de febrero de 2026, el tipo de cambio ha disminuido aproximadamente ₡222, lo que representa una reducción cercana al 32%. Esto refleja un cambio significativo en las condiciones del mercado cambiario en los últimos años”, cita el informe.

Entre las razones de esa pronunciada apreciación del colón, el Observatorio asegura que se conjugan una serie de factores, especialmente un mayor ingreso de dólares por exportaciones, turismo e inversión extranjera directa (IED), así como una menor factura petrolera y la reducción del déficit comercial.

Y aunque parezca algo bueno, el OES advierte que esa apreciación no es positiva para todos. Mientras favorece a los consumidores, importadores y deudores en dólares, perjudica a los exportadores, al sector turismo, a quienes reciben ingresos en dólares y a las actividades que compiten con importaciones.

El Observatorio pidió a las autoridades del Banco Central bajar las tasas de política monetaria para intentar revertir la tendencia a la baja en el precio del dólar y evitar más endeudamiento externo por parte del Ejecutivo.