UNA advierte de ingreso “atípico” de dólares en mercado cambiario a finales de febrero

El Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (OES-UNA) advirtió, este viernes, sobre un ingreso “atípico” de dólares en el mercado cambiario durante los días 24 y 25 de febrero, lo que habría provocado una intervención extraordinaria del Banco Central para contener el tipo de cambio.

La coordinadora del OES, Roxana Morales, explicó que ese ingreso de dólares en las ventanillas durante esas dos jornadas originó un 30,6% del superávit total generado en febrero.

Esos dos días, según el observatorio, se registraron montos de $93,2 millones y $108,6 millones, respectivamente.

“Hubo un movimiento atípico dentro de febrero, que fueron los días 24 y 25, donde hubo un exceso de superavit en ventanilla, que es donde se tranzan los dólares con las entidades financieras autorizadas para comprar y vender dólares.

“Lo que no hay claridad es cuál es la razón por la cual esos dos días hubo un exceso de dólares y esto hizo que el Banco Central tuviera que salir a intervenir el mercado de manera más fuerte, tuvo que hacerlo con un mecanismo de estabilización que no se utilizaba desde 2015 y que es para evitar presiones abruptas del tipo de cambio hacia la baja”, afirmó Morales.

La economista aseguró que, sin esa intervención del Central, el tipo de cambio podría haber caído entre ₡10 y ₡20 más por debajo de los ₡470 al que llegó en el pico más bajo de febrero.

¿Explicaciones?

El Observatorio explicó que, con la poca información que se tiene del Central, es difícil tener una razón certera de qué fue lo que provocó ese ingreso extraordinario de dólares en las diferntes ventanillas.

Sin embargo, existen hipótesis al menos desde una perspectiva legal.

“Dentro de los datos que tenemos por parte del Banco Central hay algunas señales, pero también tenemos que plantear hipótesis porque no hay información a mano.

“Sabemos que durante estos días se han anunciado despidos en algunas empresas y eso pudo aumentar la venta de dólares para liquidar a esos empleados, pero no sabemos si eso se concretó en esos días”, dijo Morales.

La otra posibilidad es la compra que Heineken hizo de la empresa costarricense FIFCO por $3.200 millones, que obligará al pago de impuestos en colones, aunque según Morales es imposible saber si eso sucedió en febrero.

El Observatorio añadió que lo que antes se entendía como un comportamiento coyuntural donde el colón se apreciaba frente al dólar, desde hace tres años se ha vuelto una situación permanente, y el Central se ha visto obligado a recoger esa liquidez del mercado, algo que Morales insistió no es sostenible en el tiempo.

“Pareciera que no vamos a tener, en el corto plazo, una situación donde el tipo de cambio aumente, excepto si hay un choque externo”, dijo la economista.

Faltará por ver, eso sí, el impacto que tendrá en la economía costarricense el conflicto en Irán y el aumento en el precio del petróleo internacional y los costos de transporte.

Este medio consultó al Central por ese ingreso de dólares en febrero pasado y las razones que tiene la autoridad monetaria. Se está a la espera de la respuesta.