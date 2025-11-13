UNA abrirá nuevas carreras a partir del 2026

La Universidad Nacional (UNA) abrirá nuevas carreras a partir de 2026.



En el campus de Heredia, se habilitará por primera vez el bachillerato de ingeniería matemática en ciencia de datos.



En las sedes regionales, se impartirán carreras como: planificación económica y social, ingeniería en tecnologías computacionales, calidad y tecnologías de producción, innovación agroalimentaria y administración.



Esta nueva oferta se distribuye en los campus de Nicoya, Liberia, Sarapiquí, Pérez Zeledón, San Vito, Upala y Limón.



Esto también le permitirá a la Universidad Nacional (UNA) ampliar su cupo en las sedes regionales.



Puede consultar por estas opciones en el sitio web carreras.una.ac.cr.

