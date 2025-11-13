La Universidad Nacional (UNA) abrirá nuevas carreras a partir de 2026.



En el campus de Heredia, se habilitará por primera vez el bachillerato de Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos.



En las sedes regionales, se impartirán carreras como Planificación Económica y Social, Ingeniería en Tecnologías Computacionales; Calidad y Tecnologías de Producción, Innovación Agroalimentaria y Administración.



Esta nueva oferta se distribuye en los campus de Nicoya, Liberia, Sarapiquí, Pérez Zeledón, San Vito, Upala y Limón.



Esto también le permitirá a la Universidad Nacional ampliar su cupo en las sedes regionales.



Puede consultar por estas opciones en el sitio web carreras.una.ac.cr.

