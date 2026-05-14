Un solo médico ganó ₡207 millones por pago de horas extra en un año

Un informe de auditoría reveló que 38 médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) concentraron la mayor parte de los pagos por horas extra destinados a disminuir las listas de espera en hospitales.

La estrategia, denominada CUMCAS, fue implementada en 2023 como un modelo de pago por resultados. Consiste en remunerar a especialistas para que realicen procedimientos fuera de su jornada ordinaria, lo que implica el pago de horas extraordinarias (ver video adjunto en la portada).

Sin embargo, el mecanismo ha generado irregularidades financieras. Según el informe, solo en 2024 la Caja desembolsó ₡25.238 millones, de los cuales un 11% (₡2.847 millones) se distribuyó entre apenas 38 funcionarios.

La auditoría destacó que un solo médico recibió ₡207.175.907 por concepto de remuneraciones vinculadas a la atención de listas de espera en ese año, lo que evidencia una alta concentración del gasto en un reducido grupo de profesionales.

El documento advierte que esta situación amerita un análisis riguroso sobre la equidad distributiva y la eficiencia en el uso de recursos públicos.

Por estas irregularidades, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizó este miércoles cinco allanamientos en el Hospital Calderón Guardia, con el objetivo de decomisar pruebas para el expediente en el que se investiga el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El Ministerio Público confirmó que en el caso figuran como investigados 27 funcionarios del hospital, señalados por el aparente cobro irregular de horas extraordinarias. Las diligencias se enfocaron en la recolección de pruebas y no en la detención de sospechosos.

La CCSS indicó a Telenoticias que se encuentra colaborando con las autoridades en el marco de esta investigación.